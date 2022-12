Drie mannen aangehouden in centrum van Middelburg, een van hen had een mes

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen aangehouden in het centrum van Middelburg. Een van hen droeg een mes van ongeveer 23 centimeter. Dat is sinds afgelopen donderdag verboden in de stad.

De eerste aanhouding vond vlak voor middernacht plaats. Een 54-jarige Middelburger viel portiers van een café lastig. Volgens de politie was hij niet voor rede vatbaar en schold hij ook agenten uit. De agenten hielden hem aan omdat hij niet wilde luisteren naar de opdracht om te vertrekken. Hij heeft de nacht doorgebracht in een politiecel. Hij mag zaterdag een verklaring geven. Er wordt proces-verbaal tegen hem op gemaakt. Later op de avond vonden twee andere aanhoudingen plaats. Een twintigjarige man uit 's-Heerenhoek droeg een mes bij zich. Dat is volgens artikel 2.69 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet toegestaan. Beveiligers van een kroeg ontdekten het mes en waarschuwden de politie. Een andere twintigjarige man uit Middelburg bemoeide zich met de aanhouding van de man met het mes. De agenten verzochten hem meermaals te vertrekken. Daar luisterde hij niet naar. Ook hij is aangehouden. Beide mannen zijn overgebracht naar een politiecel en zijn zaterdag gehoord door de politie. Ook tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. Het is sinds deze donderdag 22 december verboden om dit soort messen bij je te dragen in Middelburg. Veel steekwapens waren al bij wet verboden. Het dragen van vlindermessen, stiletto's, opvouwbare messen met meer dan één snijkant en vilmessen was al strafbaar en de wapens worden in beslag genomen. Kleinere messen (korter dan 28 centimeter) met één snijkant zijn daarbij gekomen. De gemeente wil op deze manier het aantal steekincidenten terugbrengen. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

