Uitslaande woningbrand in Goes, bewoners op tijd buiten

In een woning aan de Vuilstraat in Goes heeft zaterdagochtend brand gewoed. Twee bewoners en hun hond konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

De Goese brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een ladderwagen nadat er even voor 4.00 uur melding was gemaakt van een uitslaande brand. Ter plekke werd opgeschaald naar 'grote brand'. De ladderauto kon niet worden ingezet, omdat de Vuilstraat te smal bleek. Het voertuig stond daarom stand-by op de Grote Markt. Een extra wagen van de brandweer in 's-Gravenpolder kwam naar Goes voor waterwinning. Twee bewoners en hun hond konden het brandende huis op tijd verlaten. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over een persoon die rook had ingeademd. Hoewel er geen sprake was van flinke rookontwikkeling adviseerde de brandweer omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4.30 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen