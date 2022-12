Auto te water in Nieuwdorp

Aan de Hertenweg in Nieuwdorp is woensdagavond een auto in het water gekomen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

De bestuurder kwam vanuit Nieuwdorp en reed richting de Halsweg. Rond 18.00 raakte de auto van de weg en schoof via de droogliggende sloot het water in. Bij het ongeval is mogelijk ook een gewonde gevallen. Het voertuig wordt op een later moment uit het water gehaald. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

