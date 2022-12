Brand in hotel Ter Duyn in Domburg, gasten waren allemaal buiten

In hotel Ter Duyn in Domburg heeft zondagmiddag een brand gewoed in de sauna. De brandweer rukte met vier blusvoertuigen en een ladderwagen uit om het vuur te bestrijden. Er is niemand gewond geraakt.

Er waren geen gasten binnen op het moment dat de brand werd ontdekt, die waren net uitgecheckt. De brand woedde in de sauna in de kelder van het gebouw. Rond 16.00 uur was de brand onder controle. De melding van de brand kwam om 14.25 uur binnen via het automatische brandalarm. Volgens Gert Mulder, officier van dienst, is het een geluk bij een ongeluk dat er geen gasten aanwezig waren. Vier hotelkamers waren verhuurd aan gasten. Nieuwe gasten worden in een hotel elders ondergebracht. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

