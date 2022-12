Dat vermoeden klopte: agenten vonden ruim 5 kilo hennep in het pakket. De 47-jarige man uit Oostburg die het pakket kwam afhalen is aangehouden. Later is ook een 30-jarige vrouw uit Oostburg gearresteerd. De verdachten zijn verhoord en mochten vrijdag na het afleggen van een verklaring naar huis. De politie stuurt het dossier op naar de officier van justitie.