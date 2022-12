Veertig gezinnen uit Oekraïne krijgen onderdak achter De Stelle in Oostburg

Achter ouderenzorgcentrum De Stelle in Oostburg worden veertig woonunits geplaatst om mensen uit Oekraïne op te vangen. De tijdelijke woningen worden geplaatst voor drie tot vijf jaar.

De gemeente Sluis vangt op dit moment zo'n 140 mensen uit het door oorlog geteisterde land op in Aardenburg, Breskens en Oostburg. Een aantal locaties vervalt binnenkort, waardoor er dringend werd gezocht naar een nieuwe plek. In samenwerking met zorgorganisatie ZorgSaam is die nu gevonden: een groenstrook aan de Veerhoeklaan, achter De Stelle. Het terrein is eigendom van ZorgSaam.

De gemeente vindt de locatie geschikt omdat deze dichtbij voorzieningen ligt zoals de supermarkt, openbaar vervoer, huisarts en scholen is. "Vaak beschikken de ontheemden namelijk niet over eigen vervoersmiddelen. Ook is begeleiding makkelijker te organiseren, omdat meerdere gezinnen bij elkaar op één locatie wonen. Daarnaast is de opvang snel te realiseren, omdat op dit terrein de nutsvoorzieningen relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden'', meldt de gemeente Sluis.

De veertig units bieden onderdak aan veertig gezinnen. Ze zijn winterhard, voorzien een keuken- en woongedeelte, badkamer en twee slaapkamers. De woonunits zijn bestemd voor ontheemden uit Oekraïne, niet voor overige migranten. Overigens moet de gemeenteraad van Sluis er nog wel mee akkoord gaan. Die wordt dinsdag eerst over het plan geïnformeerd. Twee dagen later moet de raad er een besluit over nemen. Als dat positief is, beginnen de voorbereidingen in januari. Eind februari kunnen de eerste Oekraïners er dan hun intrek nemen.