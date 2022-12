Extreme drukte in Zeeuws ziekenhuis

De gladheid, die Zeeland de afgelopen dagen in haar greep hield, heeft tot drukte geleid in de Zeeuwse ziekenhuizen. Adrz in Goes zag vrijdag in totaal 155 mensen op de spoedeisende hulp (SEH), waarvan 111 met letsel. "En dat is écht zeer extreem."

De Veiligheidsregio Zeeland liet vrijdag al een waarschuwing uitga. Ga niet de straat op als het niet hoeft. De meldkamer, de ambulancedienst en de spoedeisende eerste hulpen in Zeeland schakelden extra personeel in en dat was niet voor niets, aldus Adrz en ZorgSaam in Terneuzen. Maar lief 155 patiënten kwamen er binnen bij Adrz en bij ZorgSaam in Terneuzen in totaal 45 patiënten, waarvan twintig traumagevallen. "Het was voor Zeeuws-Vlaamse begrippen zeer druk. Er is hard gewerkt op de spoedeisende hulp", aldus een woordvoerder van ZorgSaam. Adrz meldde dat het ook nog een onbekend aantal mensen heeft moeten doorsturen naar ZorgSaam. Een ander onbekend aantal patiënten kon poliklinisch behandeld worden. Adrz-artsen kregen behalve honderd botbreuken ook nog eens zes patiënten die neurologisch behandeld moesten worden voor hoofdletsel na een val, maar ook iemand die naar de plastisch chirurg moest voor letsel aan het gezicht. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

