Politie breekt ruit vanwege geluidsoverlast in Middelburg

Agenten kregen rond 0.30 uur een melding van geluidsoverlast in een bedrijfspand in Middelburg. De eigenaar van het pand werd gewaarschuwd dat zijn geluidsapparatuur bij een volgende melding in beslag zou worden genomen. Rond 06.10 uur kwam er opnieuw een melding binnen van harde muziek, waar al de gehele nacht overlast door werd veroorzaakt.

Bij aankomst hoorde de agenten luide muziek. Er werd niet open gedaan toen de politie op de deur bonsde. Ook na het gebruik van de sirenes werd de deur niet geopend. De agenten hebben een machtiging aangevraagd bij de hulp officier van justitie om een ruit van het pand open te breken. Eenmaal binnen is de eigenaar van het pand bekeurd. Zijn laptop, waar de muziek op stond, is in beslag genomen. Zijn geluidsinstallatie zal bij een volgende melding in beslag genomen worden.