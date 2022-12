Twee mannen in Goed beroofd van desginerjas

In twee dagen tijd zijn in Goes twee mannen bedreigd door jongeren op straat. Niet voor hun portemonnee of Rolex, maar voor hun designerjas. De keus is: afstaan, of geweld incasseren. "Zo'n jas is een statussymbool voor de jeugd."

Het zal je maar gebeuren. Je loopt nietsvermoedend op straat en wordt ineens staande gehouden door een groep jongeren. Het is je peperdure jas afstaan, of er volgt geweld. Eén slachtoffer vluchtte, de ander stond zijn jas af en liep in de kou naar huis.

Designer winterjassen zijn in trek bij jongeren. Een beetje designerjas kost tussen de 200 en 300 euro. "Dan koop je een jas van Daily Paper of Olaf Hussein. Dit zijn normale prijzen voor jongeren, zij zien deze jassen niet als pure luxe. Het wordt onder mijn klanten gezien als een normaal bedrag. Wil je een écht dure jas betaal je tussen de 800 en 3500 euro. Dan kom je uit bij merken als Stone Island en Dsquared2. Ook deze verkopen we onder de jeugd", vertelt Dennis van der Hoeven, assistent manager bij Rico Moda in Goes.

Hij ziet steeds meer jongeren die voor een modelletje 'rib uit je lijf' kiezen. "Het geeft status om in een zo duur mogelijke jas te lopen. De modellen tot 300 euro worden het vaakst afgerekend. Duurdere jassen verkopen we ook, maar dan rekenen de ouders meestal af. Dan moet je denken aan een Stone Island jas van 800 euro of meer."

Zolang er een merkje op staat, is het eigenlijk al snel goed, zegt Dennis. "Jongeren vragen niet hoe warm een jas is. Ze geven vaak alleen om welk merkje er op hun borst prijkt. Volwassenen kopen een winterjas omdat die kwalitatief goed is en zijn bereid hier 1.000 euro of meer voor te betalen."

Dinsdag werd in man in Goes bedreigd door een groep mannen, om zijn dure winterjas af te staan. Het slachtoffer schat dat het acht jongens waren. Allemaal voor één winterjas. Hij zette het op een lopen en waarschuwde de politie. Woensdag herhaalde dit zich: twee veertienjarige jongens werden aangehouden omdat ze een dure winterjas wilden stelen van een eveneens veertienjarig slachtoffer. Als de slachtoffers de jassen niet afstaan, dreigen ze geweld te gebruiken.

Het slachtoffer deed dat en keerde huiswaarts zonder jas. Beide verdachten werden in verzekering gesteld, ze hebben de nacht moeten doorbrengen in het cellencomplex. Hun verklaring moeten nog worden afgenomen.

Acht jongens, voor één winterjas. En maar één iemand die hem kan dragen, zou je denken. Maar of de jas is gestolen om te dragen, is maar de vraag. Designerjassen zijn niet alleen duur in de winkel, ook op verkoopsites als Marktplaats gaan ze als warme broodjes over de toonbank. Of er nu een gat in zit of een vlek die er niet meer uit gaat, mensen leggen honderden euro's neer voor zo'n jas. Voor een mooi tweedehandsje betaal je 'maar' 350 tot ongeveer 800 euro. Koopje, toch?

Wil je (kind) zo'n dure designerjas en laat je portemonnee het niet toe, kan je altijd nog een nepperd kopen. Tussen de honderden echte advertenties, staan ook tientallen nagemaakte exemplaren. Van bedrijven én particulieren. Die tik je al op de kop voor zo'n 100 tot 150 euro. Moet je wel even checken of het logo niet op de verkeerde mouw zit en er geen spelfout in de merknaam zit.