Dankzij vier enthousiaste vaders kan de jeugd in Wolphaartsdijk schaatsen

Dankzij vier enthousiaste vaders hebben de kinderen in Wolphaartsdijk al veel schaatsplezier. Het trapveldje bij de speeltuin is in een paar dagen omgetoverd tot ijsbaan.

Het was er woensdagmiddag druk. Onder meer de tienjarige vrienden Bryan Marijs en Jarno van Gurp hadden de ijzers ondergebonden. Dat was duidelijk niet voor de eerste keer, want probleemloos bewogen ze zich voort over het ijs. "Kunstjes doen en hard draaien, dat vind ik het leukst'', zei Bryan. Jarno vertelde dat hij ook wel eens heeft geschaatst in het Sloegebied, Jarno 'vloog' in het verleden wel eens over de dichtgevroren waterplas in het Schenge. "Maar vóór dat weer kan, zal het nog wel harder moeten vriezen'', stelde de jongen vast.

Tot het zover is - als het überhaupt gaat gebeuren - vormt de schaatsbaan op het trapveldje in Wolphaartsdijk een mooi alternatief voor de kinderen. En dat allemaal dankzij vier vaders uit het dorp. "We deden het altijd met z'n tweeën'', vertelde Arend Vandenbosse. "Bij een temperatuur van -1 stonden we de baan al op te spuiten. Dat voor soms maar anderhalf of twee uur schaatsplezier. 'Dat doen we niet meer. Pas als het vier graden vriest, doen we het weer', hebben we toen gezegd. Er gaat tenslotte veel tijd in zitten, het kost je je nachtrust.''

Toen de temperaturen afgelopen weekend begonnen te dalen, begon het weer te kriebelen. Maandag hebben de vaders - vier dus inmiddels - de baan opgespoten. Dinsdagmiddag om 3 uur ging hij open. Voor hoe lang? Niemand zal het weten. "Voor donderdag overdag geeft hij vier graden boven nul af'', zegt Vandenbosse. "Als het bewolkt is, denk ik dat de baan het wel zou kunnen houden. Dat zou mooi zijn, want 's nachts gaat het weer flink vriezen. Maar ik ben geen expert, hoor. We zullen het moeten afwachten.''