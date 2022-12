Goesenaar die twee branden stichtte is eenzame jonge man met drankprobleem

Daar stak hij op het bouwterrein van het nieuwe Gasthuis aan de Oostsingel de gevelbekleding in brand. Voor die brandstichting werd er een celstraf van 760 dagen waarvan 540 voorwaardelijk tegen hem gevorderd. Aansluitend zou hij kunnen worden opgenomen in een kliniek. Want dan was hard nodig, zo oordeelden de deskundigen.

Tijdens de behandeling van der zaak had G. niet veel te vertellen. Hij had geen of weinig herinnering aan de brand en wist ook niet waarom. Het enige dat hem nog bijstond was dat-ie een drankje was gaan halen in de binnenstad en brand had gesticht. Net als de week daarvoor, maar toen betrof het een rolcontainer. Doordat de brand snel kon worden geblust, hoefden de bewoners van het oude Gasthuis niet te worden geëvacueerd. Volgens de deskundigen lijdt G. in ieder geval niet aan een vorm van pyromanie.