Zeeuwse economie groeit volgend jaar minimaal

De economische vooruitzichten voor de BV Zeeland zijn minder rooskleurig dan aan het begin van dit jaar werd gedacht. De oorzaken zijn bekend: de oorlog in Oekraïne, hogere energie- en grondstofprijzen en oplopende inflatie waardoor consumptie terugloopt. Regio's die vorig jaar hard groeiden, zoals Zeeuws-Vlaanderen, groeien dit jaar minder hard. De industrie heeft last van oplopende kosten.

Dat Zeeland behoort tot de regio's waar komend jaar toch nog een beperkte economische groei is, hangt volgens economen van de Rabobank samen met de structuur van de Zeeuwse economie. Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld is één van de motoren door de industriële en logistieke bedrijven in en rond North Sea Port. Midden- en Noord-Zeeland zijn dan weer sterk in het toerisme.

De afgelopen drie jaren groeide de Zeeuwse economie met gemiddeld 3 procent (overig Zeeland) en 4 procent in Zeeuws-Vlaanderen. Op basis van die cijfers durft de Rabobank de voorspelling aan dat regio's die in het verleden groeiden (het regio-effect) ook volgend jaar groeien, zij het beperkt.

Behalve vooruitkijken, blikken de economen ook terug. Uit een analyse van de bank blijkt dat regio's met een grote horeca- en vrijetijdssector, zoals Zeeland, dit jaar groeien. In 2020 toen de pandemie uitbrak, had diezelfde sector het meeste last van coronarestricties. Een regio als Zeeuws-Vlaanderen kromp nauwelijks in die periode. Vorig jaar was het merendeel van ons land hersteld en op of zelfs boven het niveau voor de coronapandemie.