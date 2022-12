Derde staking in leerlingen- en zorgvervoer: medische taxiritten gaan voor

Werkenemers in het leerlingen- en zorgvervoer leggen morgen voor de derde keer het werk neer om een betere cao af te dwingen.

"Hoe hoog de stakingsbereidheid in Zeeland is, weten we pas donderdagochtend", zegt Karin Guiljam, bedrijfsleider bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC).

Ouders en verzorgers van kinderen, die gebruiken van het leerlingenvervoer, zijn vrijdag al geïnformeerd door de GVC. "Sommigen kiezen een alternatief, anderen wachten af of toch een chauffeur beschikbaar is", zegt Guiljam. De kans bestaat dat ritten van de Regiotaxi opnieuw uitvallen. "De chauffeurs die beschikbaar zijn, laten we eerst de medische ritten doen. Die gaan voor."

Op 18 en 30 november werd er ook al gestaakt. Werkgeversorganisatie KNV kwam vorige week tot een akkoord met het CNV, maar vakbond FNV wees het af en riep leden op om het werk opnieuw neer te leggen.

Guiljam adviseert klanten op de website gvzeeland.nl te kijken. "Daar zijn updates te vinden en melden we per regio waar wél wordt gereden. Om negen uur zullen we een goed beeld hebben van de situatie. Vanaf dat moment kunnen klanten ons bellen en kunnen weten we of er vervoer beschikbaar is."