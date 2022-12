Fiets over? Geef ‘m aan de ANWB en maak een kind blij

Heb je één of misschien zelfs meer kinderfietsen over? En zijn ze nog in redelijke of goede staat? Maak dan een kind blij via het ANWB Kinderfietsenplan.

Sinds de oprichting in 2015 heeft de ANWB al meer dan 50.000 fietsen ingezameld. Het mes snijdt volgens de automobielclub zo aan twee kanten: ieder kind heeft volgens de organisatie recht op een fiets en tegelijkertijd leren kinderen op jonge leeftijd goed fietsen, zodat ze beter inzicht krijgen in verkeerssituaties en daarmee ongelukken in de toekomst kunnen voorkomen. Een eigen fiets hebben is niet voor ieder Zeeuws kind een vanzelfsprekendheid. Hulporganisaties in de provincie ontvangen dit jaar steeds meer vragen voor fietsen. Door de stijgende kosten van boodschappen, energie, gas en andere aankopen als schoolspullen hebben ouders steeds vaker geld te weinig om een fiets voor hun kind te kunnen kopen, terwijl voor kinderen een eigen fiets heel erg belangrijk is. Ze kunnen niet alleen zelfstandig naar school, maar ook bijvoorbeeld naar de sportclub of vriendjes. De ANWB zoekt jongens- en meisjesfietsen in redelijke tot goede staat, voor kinderen tot achttien jaar. Fietsen met de wielmaten 24, 26 of 28 inch zijn geschikt voor kinderen. Inleverpunten zijn: De Ruilwinkel Zierikzee: Kaersemakerstraat 27 Maandag tot en met donderdag van 13.00 uur tot 16.30 uur Cycle Hub Middelburg, Stadsambachtweg 6 Dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Incluzio: Goes, Columbusweg 10 Dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur Incluzio: Goes, Beukenstraat Beukenstraat 8 Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur SAV Fietsenwerkplaats Goes: Houtkade 5 Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

