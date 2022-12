Binnenvaartschippers kunnen problemen met ligplaatsen voortaan melden via digitaal loket

Via de website van de provincie kunnen binnenvaartschippers vanaf vandaag problemen melden met ligplaatsen. "Er is behoefte aan zo'n loket", zegt gedeputeerde Harry van der Maas.

Meer dan de helft van alle goederen die van en naar Zeeland worden vervoerd, gaat over het water. Toch gaan de voorzieningen achteruit. "In de loop der jaren zijn veel ligplaatsen verdwenen", licht Van der Maas toe. Hij wijst ook op onderhoudsproblemen. Die noodzaakten Rijkswaterstaat afgelopen zomer bijvoorbeeld om 11 van de 14 aanloopsteigers in Hansweert te sluiten.

Tekort aan ligplaatsen

Op piekmomenten zijn er onvoldoende ligplaatsen in Zeeland en in de toekomst wordt zelfs een structureel tekort verwacht. Om beter inzicht te krijgen in de situatie langs het water heeft de provincie daarom een digitaal meldpunt ingericht. Van der Maas: "Zo kunnen we de sector helpen met een inventarisatie van de problemen. Elk kwartaal maken we een rapportage op. Die bespreken we met andere vaarwegbeheerders zoals North Sea Port en Rijkswaterstaat. En soms zullen we de problemen natuurlijk meteen kunnen verhelpen."

Volgens de gedeputeerde is er behoefte aan het meldpunt. "Schippers zeiden tegen ons: 'We lopen tegen dingen aan, maar bij wie kunnen we dat eigenlijk kwijt?' Het gaat dan om aanlegsteigers of voorzieningen als walstroom. Als weggebruikers een probleem signaleren, kunnen ze dat ook meteen melden. Wij hebben gezegd: 'Dan gaan wij dat ook doen voor het water.' Door het inrichten van het meldpunt, kunnen we de binnenvaartschippers helpen. Ik roep schippers op de knelpunten door te geven, zodat we ze kunnen oplossen."