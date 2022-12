Lading van schip in sluis Hansweert vliegt in brand



Op een schip in de sluis bij Hansweert is maandagmiddag brand uitgebroken. De brand was ontstaan in de lading van het schip, die bestaat uit blokken cellulose, een grondstof voor onder andere papier.

Iets na 17.00 uur werd de brand ontdekt in het Belgische binnenvaartschip 'San Remio'. Al snel werd opgeschaald naar een middelbrand, waarna diverse blusgroepen uit Kruiningen en Yerseke op de melding af gingen. Rond 18.20 uur heeft de brandweer het sein 'brand meester' gegeven. Het schip zal naar Vlissingen varen, waar het beschadigde deel van de lading zal worden gelost. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

