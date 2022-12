Vier mannen aangehouden in Middelburg die vermoedelijk misdrijf wilden plegen

Agenten gaven de bestuurder van een auto met daarin vier jonge mannen rond 22.00 uur op de N57 ter hoogte van Middelburg die bewuste zaterdag een stopteken. In de auto bleek een twintigjarige man uit Halsteren te zitten, die door de politie verdacht werd van betrokkenheid bij een diefstal met geweld die al eerder had plaatsgevonden. Hij kon op last van een officier van justitie worden aangehouden. Hij zit nog vast.