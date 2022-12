Vlaanderen wil meeliften met bouw nieuwe kerncentrales

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vlaanderen wil mogelijk meedoen aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. De Vlaamse energieminister Zuhal Demir kan zich een co-investering voorstellen als onderdeel van "een gezamenlijk lagelandenenergieplan", zo citeert persbureau Belga de bewindsvrouw.

Onze ministerraad gaf vrijdag definitief akkoord voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, die in 2035 klaar moeten zijn. Ze komen bij voorkeur te staan in het Zeeuwse Borssele, niet ver van de grens met België. Er is een 'indicatief budget' van 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Daar moet echter een miljardeninvestering bij komen van de concerns die de kerncentrales gaan exploiteren.

Waar het Nederlandse kabinet kernenergie heeft omarmd als deel van de oplossing voor het klimaatprobleem, besloot de Belgische federale regering jaren geleden juist alle kerncentrales te sluiten. Gezien de energiecrisis als gevolg van de Russische inval in Oekraïne werd evenwel eerder dit jaar besloten twee reactoren toch langer open te houden.

Niet bevoegd

Tegen de Vlaamse omroep VRT erkent Demir dat zij eigenlijk niet bevoegd is beslissingen te nemen over energieproductie. "Dat is federaal. Maar als Nederland nieuwe kerncentrales gaat bouwen pal aan de grens, ga ik niet aan de zijlijn blijven staan." De bewindsvrouw wil nog dit jaar 'verkennende gesprekken' beginnen met haar Nederlandse collega Rob Jetten.

Een woordvoerder van Jetten laat weten dat samenwerking met de zuiderburen 'niet uitgesloten' is, maar dat het nog te vroeg is om daar meer over te zeggen.