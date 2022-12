Eén jaar cel voor Albanese ‘uithalers’ in Vlissingse haven

Volgens de rechter waren de Albanese zwagers met een 'criminele intentie' naar het terrein van Lineage Logistics gekomen, waar dagelijks schepen uit Zuid-Amerika aanmeren om bananen te lossen. Vermoedelijk waren de twee als 'uithalers' op zoek naar drugs in één van de containers.

Beide mannen werden gelinkt aan tassen en gereedschappen die op het terrein waren aangetroffen. Van het gevonden touw en een katrol is bekend dat die worden gebruikt bij het opentrekken van plafonds in containers. Tegen M. en M. was 18 maanden cel geëist.