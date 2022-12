De middendeur in de Westsluis wordt met enige regelmaat getest, maar gisteren ging het mis: de deur wilde niet meer volledig sluiten. Dat gebeurde in het begin van de middag. De Oostsluis is nog wel open, zodat binnenvaartschepen van en naar het kanaal kunnen. Maar de grotere zeeschepen kunnen geen gebruikmaken van de Oostsluis; die moeten dus wachten tot het euvel aan de Westsluis is gerepareerd. Inmiddels liggen al tientallen schepen te wachten tot ze weer door de sluis kunnen.