Bounce Valley open: ‘Ook de ouders doen enthousiast mee’

Bounce Valley heeft al vier vestigingen in Rotterdam, Utrecht, Breda en Zoetermeer. Middelburg is de eerste en blijft de enige in Zeeland. De attractie is open van woensdag tot en met zondag, van 10.00 tot 18.00 uur, en op vrijdag- en zaterdagavond tot 21.00 uur. Er mogen honderd mensen tegelijk springen.

Voor het komende weekeinde zijn er volgens Micha Reij al kinderfeestjes geboekt. Verder valt het met de reserveringen nog mee. "Maar we zitten nu ook in de periode tussen Sinterklaas en Kerst. In de vakantie verwachten we wel een piek in het aantal bezoekers."