Bouw justitieel complex Vlissingen twee jaar vertraagd, mede door stikstofproblematiek

De bouw van het nieuwe justitieel complex in Vlissingen loopt twee jaar vertraging op. Dat meldt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. Het complex, dat onder meer een extra beveiligde inrichting en een extra beveiligde rechtbank zal omvatten, is volgens de minister naar verwachting pas halverwege 2030 klaar. Vorig jaar werd al bekend dat het minimaal 2028 ging worden. Daar komt nu nog eens twee jaar bij.

Weerwind noemt in zijn brief allerlei oorzaken, inclusief de oorlog in Oekraïne en de stikstofproblematiek. Hij wijst erop dat het een ingewikkeld bouwproject is en dat onzekerheden op de markt, onder meer veroorzaakt door de oorlog, dat erger gemaakt hebben. Ook moest de aanbesteding anders georganiseerd worden. Die twee elementen samen zorgen voor de grootste vertraging, zegt de minister: anderhalf jaar.

De rest van de vertraging wijt de minister aan de stikstofproblematiek. Een jaar geleden werd nog gedacht dat de stikstofuitstoot geen probleem zou zijn, maar sindsdien zijn de regels aangescherpt. Bovendien is landbouwgrond opgekocht en een varkensboer gedeeltelijk uitgekocht, maar is nog de vraag of dat voldoende zal zijn. Al met al levert de onduidelijkheid rond stikstof zeker een half jaar vertraging op, aldus de minister.

Volgens Weerwind zijn er voor de komende periode "twee kritieke mijlpalen" voor de bouw van het complex. Halverwege komend jaar moet het bestemmingsplan in werking treden. Of dat lukt hangt vooral af van de stikstofproblematiek. Daarnaast moet iemand gevonden worden die het complex kan ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Het kabinet besloot in 2020 om het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) te bouwen nadat plannen om het Korps Mariniers in die stad te vestigen geschrapt werden. Het plan bleek vorig jaar tijdens de voorbereidingsfase ook al negen maanden vertraging opgelopen te hebben.

Weerwind spreekt in zijn brief van woensdag van "een forse tegenvaller" en zegt het te begrijpen als dit tot zorgen leidt bij de Zeeuwen. "De komst van het JCV staat voor mij echter niet ter discussie." De hoogste ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen Wim Saris zegt in een schriftelijke verklaring hetzelfde. "We hebben het JCV hard nodig in onze strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in ons land."