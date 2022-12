Automobilist intimideert meisjes in De Poel

Op sociale media waarschuwen inwoners van Heinkenszand elkaar voor een automobilist die zich intimiderend gedraagt ten opzichte van fietsende meisjes. Er ging zelfs al een kentekennummer rond. De man, rijdend in een personenauto, staat langs de kant van de weg, laat meisjes passeren, rijdt dan langs hen heen, stopt verderop weer en wacht hen dan weer op. Het lijkt erop dat hij dat vooral aan het eind van de dag - in het donker - doet, in het gebied tussen het Poelbos bij Goes en Heinkenszand: de route Sinoutskerkseweg-Noordhoekweg-Bimmelsweg. Dat is een veelgebruikte fietsroute voor scholieren. Inmiddels hebben twee mensen zich gemeld bij de politie. In het dorp zeggen meer meisjes vervelende ervaringen te hebben gehad.

In dat geval wil de politie dat graag horen, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage. ,,Er is niets strafbaars gebeurd, dus het is lastig voor ons om echt in te grijpen. Maar als er meer meldingen komen, kunnen we wel kijken of we deze persoon kunnen opsporen en het gesprek kunnen aangaan. Dat helpt vaak ook.” Twee meldingen is daarvoor net wat weinig, zegt Uytdehage. ,,Als het vaker zou gebeuren, is dat meer reden voor ons om in actie te komen. Dus als je je geïntimideerd voelt, bel ons dan. Daar zijn we voor.” Overigens benadrukt Uytdehage dat het in dit soort gevallen lang niet altijd om mensen met slechte bedoelingen gaat. ,,Steeds vaker zijn dit soort mensen in de war.”