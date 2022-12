Cyberaanval treft Delta: duizenden persoonsgegevens gestolen

Het datalek werd maandag ontdekt en is ontstaan in de bestelomgeving van Delta Mobiel. "Het betreft een deel van de klanten, die bij ons een mobiel abonnement hebben'', zegt woordvoerder Mariska van der Hulst van DELTA Fiber. Het gaat zowel om mensen die pas een abonnement hebben afgesloten en klanten die al langer mobiel via Delta bellen. Alle klanten zijn dinsdagmiddag per e-mail geïnformeerd. "Het is vervelend dat dit is gebeurd'', zegt Van der Hulst.