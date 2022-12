Kapitein drie weken voorwaardelijk geschorst voor vastlopen schip op Westerschelde

Het incident deed zich voor op 16 februari 2021. De Schotsman, eigendom van een Terneuzense rederij, liep ten noorden van Breskens, vlak bij boei VH-2 aan de grond. Nadat een deel van de lading was overgezet naar het binnenvaartschip Marlea kon de het schip een uur later verder varen.

"Ik heb op basis van ervaring bepaald dat het veilig was om door dat gebied te gaan. Ik heb er al duizenden keren gevaren", verweerde de schipper zich bij het tuchtcollege. "Ik weet dat er veel ondieptes zijn en dat het geen hoofdvaarwater is, maar een nevenvaarwater. Ik houd daar rekening met de waterstand."

Door snel te reageren, kon de kapitein schade aan de 90 meter lange en 12 meter brede Schotsman voorkomen. Toch vindt het tuchtcollege dat hij als stuurman tekortgeschoten is in zijn verantwoordelijkheden. Hij had zeker moeten weten hoe diep het was toen hij met de Schotsman in de buurt van boei VH-2 voer, vond het college.