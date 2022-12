Brandweer blust brandje bij Van der Valk-hotel in Middelburg

De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand bij het Van der Valk-hotel in Middelburg. Een deel van het personeel en een aantal gasten moesten tijdelijk evacueren. Er is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 10.35 uur binnen. De Middelburgse brandweer rukte uit met een tankautospuit en een ladderwagen. De mensen die het hoofdgebouw van het hotel moesten evacueren werden tijdelijk in een ander gebouw van het hotel ondergebracht. Het is onbekend wat er precies in brand heeft gestaan. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

