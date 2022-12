Drie personen gewond bij grote brand Vlissingen

Bij een brand in de Kasteelstraat in Vlissingen raakten vanochtend vroeg drie personen gewond. In totaal zijn 11 mensen geëvacueerd door de brandweer.

De melding van de brand kwam rond 03.35 uur binnen. De officier van dienst van de brandweer schaalde al snel op naar een grote brand. De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen en een hoogwerker. Ook kwamen er ambulances ter plekke. De brandweer heeft drie personen uit de woning gered die rook hadden ingeademd. Zij zijn door ambulancemedewerkers nagekeken. In totaal zijn er 11 personen uit hun woning gehaald. Een aantal van hen is ook gecontroleerd door het ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. Drie bewoners zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kon rond 04.10 uur het sein 'brand meester' geven. Het pand waar de brand plaatsvond bestond uit een beneden- en een bovenwoning, waarvan de benedenwoning in brand stond. Beide woningen zijn door de brandweer geventileerd en beiden zijn door de brand- en rookschade onbewoonbaar. De naastgelegen woningen zijn ook gecontroleerd en geventileerd door de brandweer. De bewoners van deze woningen zijn ondertussen weer thuis. Stichting Salvage komt ter plekke om de bewoners te helpen met het afhandelen van de schade. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen