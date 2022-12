Man rijdt onder invloed van drugs over Koopmansvoetpad in Oost-Souburg

In Oost-Souburg reed vannacht een man over het fietspad bij het Koopmansvoetpad. De man reed onder invloed van alcohol en drugs. Ook had hij een mes en harddrugs bij zich.

Toen de agenten de auto aantroffen op het fietspad bleek deze een hoop schade en een lekke band te hebben. De bestuurder werd daarom gecontroleerd op alcohol en drugsgebruik. De man werd eerder in de nacht al staande gehouden op de Markt in Middelburg. Daar zou hij een mes bij zich hebben. Bij de eerdere ontmoeting bleek dat de man al onder invloed was en dat was nu nog steeds het geval. De bestuurder werd daarom aangehouden. Er werd een drugstest afgenomen. De bestuurder was onder meer onder invloed van cannabis, opiaten, cocaïne en amfetamine. Naar aanleiding van deze test wilde de politie ook een bloedonderzoek doen maar de verdachte weigerde dit. Daarom is zijn rijbewijs ook ingenomen. Hij zal vervolgd worden voor het weigeren van het onderzoek. De verdachte werd overgebracht naar Torentijd. Het mes en de drugs zijn in beslag genomen. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen