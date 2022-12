Zeeland stapt desnoods naar de rechter om PFAS-lozingen uit Brabant te stoppen

Binnen de Zeeuwse politiek bestaat grote ergernis over trage aanpak van Brabant om de PFAS-lozingen in de Westerschelde te stoppen, bleek vrijdag in de Statencommissie Ruimte. Statenleden beschreven de Brabantse houding vrijdag als 'lauw' en vroegen Van der Velde wat Zeeland hier aan kan doen.

Afgelopen zomer werd bekend dat chemisch bedrijf Sabic in Bergen op Zoom jaarlijks 50 kilo PFAS in de Westerschelde loost. In oktober 2021 wees onderzoek uit dat de Brabantse rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath 20 kilo loost. Het grootste deel is afkomstig van afvalverwerker ATM.