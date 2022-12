Boosheid over uitbreiding Zeeuwse minicampings

De vier organisaties vinden dat niet is aangetoond waarom 'deze forse uitbreiding' nodig is. De noodzaak en wenselijkheid daarvan is volgens hen 'op z'n minst omstreden'.

Bovendien is het merkwaardig dat een beperkt deel van de recreatieondernemers nu wel mag uitbreiden, en de rest niet. "Het draagvlak voor een verdere groei van het toerisme in Zeeland is er steeds minder", schrijft ZMf-directeur Ira von Harras in de brief. "Het toestaan van forse groeimogelijkheden in een deel van de sector is alleen al daarom niet noodzakelijk en wijs."