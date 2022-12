Kabinet stelt besluit over komst kerncentrales naar Zeeland uit

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet Borssele wil aanwijzen als 'voorkeurslocatie' voor de centrales. Ook de Eemshaven in Groningen en de Maasvlakte bij Rotterdam waren daarvoor in beeld.

De Tweede Kamer maakt zich al langer boos over het feit dat beleidsplannen vroegtijdig op straat liggen. Voorzitter Vera Bergkamp heeft vorige week minister-president Mark Rutte er nog eens op gewezen dat de Kamer als eerste moet worden geïnformeerd.

Vrijdag is wel bestuurlijk overleg tussen de provincie, de gemeente Borsele en verantwoordelijk minister Rob Jetten (Klimaat en Energie), maar dat was al langer gepland en staat los van een beslissing over de mogelijke komst van kerncentrales. Mogelijk neemt het kabinet daarover op vrijdag 9 december alsnog een besluit.