Met een uitkering toch dure auto’s voor de deur: celstraf en taakstraffen voor fraudeurs

De vijftigjarige H.S., vader van het gezin, moet een jaar de cel in; daarnaast kreeg hij zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Zijn inmiddels ex-echtgenote A. S. (51) en zijn oudste dochter S.S. (29) kregen taakstraffen. De jongste dochter H.S. (26) is vrijgesproken.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak werd twee weken geleden duidelijk dat H.S. thuis de dienst uitmaakte. En dat hij ervoor gezorgd had dat hun huis op naam stond van zijn oudste dochter, S.S. Omdat H.S. zelf niet in aanmerking kwam voor een hypotheek had hij voor zijn dochter een valse werkgeversverklaring van BudgetCars geregeld. De vader kreeg de hoogste straf omdat het initiatief van de misdrijven van hem uitging en omdat hij al eerder in de fout was gegaan.