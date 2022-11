Verdachten mishandeling Terneuzen melden zich na uitzending Opsporing Verzocht

Twee verdachten van een zware mishandeling in Terneuzen hebben zich dinsdagavond op het politiebureau gemeld. Beelden van het duo waren even daarvoor te zien in Opsporing Verzocht.

In het centrum van Terneuzen liep het in de nacht van 13 op 14 mei 2022 volledig uit de hand nadat de cafés sloten aan de Nieuwstraat. Een groep mannen viel twee personen lastig, waarbij wat duwen en trekken ontaardde in grof geweld. Er werd gericht geslagen en geschopt tegen de hoofden van het tweetal. Na het tonen van de beelden van de heftige mishandeling ontving de politie meerdere tips. De twee verdachten meldden zich diezelfde avond nog op het politiebureau. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

