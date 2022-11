Provincie vergoedt coronaschade vijf musea en festivals

Film by the Sea, Terra Maris in Oostkapelle, het Zeeuws Museum, Vestrock en het Zeeuws Maritiem MuZEEum krijgen vergoedingen voor de coronaschade die ze in het laatste half jaar van 2020 opliepen.

De provincie trekt bijna 192.000 euro uit om de vijf culturele instellingen te compenseren. Ruim 93.000 euro gaat naar het Zeeuwse Museum in Middelburg. Filmfestival Film by the Sea ontvangt bijna 30.000 euro, het MuZEEum in Vlissingen ruim 31.500 euro, Vestrock 34.500 euro en Terra Maris bijna 2400 euro. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

