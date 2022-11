Hof verrast met uitstel in verkrachtingszaak Vlissingen, slachtoffers ontdaan

Advocaat-generaal Miranda Paapen van het Openbaar Ministerie stond op het punt om te gaan beginnen met het requisitoir in de zaak. Daarin zou ze gaan vertellen wat ze vindt van de 37-jarige Vlissinger Stephan T. die zes vrouwen met veel geweld zou hebben verkracht. Ze zou het afsluiten met een strafeis.

Maar plotseling nam de voorzitter van het hof het woord. "We voelen ons onvoldoende voorgelicht." Daarna vertelde ze over alle gedragsdeskundigen die zich met T. hebben bemoeid en hem hebben onderzocht. "Het hof wil daarom een aanvullende rapportage. De rapporteurs gaan nu vooral uit van de ontkennende verklaring van de verdachte. Wij willen ook een rapportage om te zien: wat vinden ze als de aangeefsters wel gelijk hebben?"

De zaak gaat om T. die via verschillende datingsites aanpapte met vrouwen. Daarmee zou hij daarna ruige seks hebben gehad, maar dat werd steeds gewelddadiger. Volgens de vrouwen overschreed hij hun grenzen door veel te fors geweld toe te passen. Eén van de vrouwen liep daarbij blijvend letsel op. De rechtbank, die T. na een eis van tien jaar cel eind 2019 veroordeelde tot zeven jaar cel, sprak van 'een grove inbreuk op de lichamelijke, psychische en, meer in het bijzonder, seksuele integriteit van zijn slachtoffers'.

Bij het hof richtte één slachtoffer nog het woord tot T. Zij noemde de acties "te ziek voor woorden. Het liefst zie ik dat je nooit meer vrij komt. Ik kan alleen maar hopen dat de straf hoger gaat uitvallen." T. herhaalde naar haar zijn standpunt: "Sorry dat je het zo beleefde, maar de seks was vrijwillig. Ik ben wel een stap te ver gegaan. Mishandeling ja, maar verkrachting was het niet."