Gevonden megalodontand in Cadzand is bijzondere vondst

Hoewel haaientanden vaker worden gevonden, blijven het toch zeldzaamheden. In Nederland zijn er maar een paar plekken waar aardlagen van die ouderdom aan de oppervlakte komen. Megalodons stierven 2,6 miljoen jaar geleden. Omdat er geen complete skeletten van deze haai zijn gevonden, is het niet duidelijk hoe hij er precies uitzag en hoe lang hij kon worden.

Als je een losse tand vindt, zegt dat volgens Naturalis niet zo heel veel. "Belangrijker is het totale aantal tanden, want dan kun je bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar de ontwikkeling van het gebit tijdens de groei van het dier." Momenteel bestaat ook de techniek om het tandglazuur te onderzoeken. Paleontoloog Anne Schulp van Naturalist past die ook toe op de tanden van de T. rex. Daaruit kun je bijvoorbeeld afleiden of de dieren op een vaste plek verbleven, veel reisden en wat voor type voedsel ze gegeten hebben. De door de Gelderse gevonden haaientand heeft nog glazuur.

Ahrens zegt dat de megalodontand 'natuurlijk' wetenschappelijk waarde heeft en eigenlijk in een museum thuishoort. "Immers, de vindplaats is bekend en andere gegevens zijn er ook, zoals wie hem heeft gevonden en wanneer."

In Nederland zijn best veel megalodontanden gevonden, naar schatting honderden, maar de tanden worden vrijwel altijd opgenomen in privécollecties en dat maakt onderzoek eigenlijk bij voorbaat onmogelijk. Waar de haaientanden zijn, is niet bekend bij onderzoekers. "We weten niet eens hoeveel het er zijn, waar ze zijn en hoe ze eruit zien."