Voetganger gewond na te zijn aangereden door scooter in Middelburg

Op het fietspad langs de Schroeweg in Middelburg is zondagavond een voetganger gewond geraakt na te zijn aangereden door een scooter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 19.50 uur. Twee eenheden van de politie en een ambulance kwamen op de melding af. Wat de verwondingen van het slachtoffer zijn, is niet bekend. Na een verklaring te hebben afgelegd kon de scooterbestuurder zijn weg vervolgen. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

