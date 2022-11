Twee gewonden bij botsing Bartelmeetweg Tholen

Iets na middernacht kwamen twee auto's met elkaar in botsing op het rechte gedeelte van de Bartelmeetweg. Doordat de auto's elkaar met de voorzijde schampten, reed één van de betrokkenen de naastgelegen sloot in.

Het Mobiel Medisch Team, dat vanwege de kans op ernstige verwondingen opgeroepen was, hoefde niet in actie te komen. Medewerkers van de ambulance hebben zich over de slachtoffers ontfermd.

Eén van de betrokkenen, een vrouw, is naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Vermoedelijk was er alcohol in het spel. Dat moet onderzoek in het ziekenhuis uitwijzen. Vanwege de omstandigheden kon de politie geen blaastesten afnemen. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.