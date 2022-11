De vrachtwagen liep flinke schade op aan de achterzijde, onder meer aan de laadklep. De oorzaak is nog onduidelijk. Ook is niet bekend er gewonden waren. Om de vrachtwagen te bergen is een gedeelte van de A58 afgezet geweest en gold er ter hoogte van Rilland een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur.