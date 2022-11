In het huis werd op 16 augustus 1,1 kilo hennep, 212 gram hasj en 48,5 gram cocaïne gevonden. Daarnaast vond de politie er heel veel contant geld. Reden genoeg voor de burgemeester om de woning voor drie maanden te verzegelen.

Dat deed hij eerder deze maand ook al bij café 't Sooszje in de Nieuwstraat. Deze horecagelegenheid is voor zes maanden gesloten, omdat bij een controle bleek dat er in drugs werd gedeald. De woningen boven het café zijn voor drie maanden verzegeld.