Geboortegolf bij Alpaca Rescue in Aagtekerke

De geboortegolf komt omdat ze enige tijd geleden een groep zwangere dieren heeft overgenomen van fokkers elders in het land. In de loods op haar bedrijf heeft ze nu een extra stal gebouwd waar de merries en veulens verblijven. "We hebben daar speciale warmtelampen opgehangen." Die zijn nodig omdat de merries hun veulens na de geboorte niet kunnen drooglikken. "Hun tongen zijn daar namelijk te kort voor." In het 'wild' is dat drooglikken ook niet nodig omdat alpaca's altijd tussen 10.00 en 16.00 uur bevallen zodat de zon en de wind hen droogt. "Maar hier dus wel. Zeker nu het buiten zo koud is en de zon niet schijnt."