Noord-Beveland vangt Oekraïners op in voormalige jeugdinstelling in Kortgene

In het nu nog leegstaande gebouw aan de Galgendijk worden maximaal 25 mensen gehuisvest die zijn gevlucht uit Oekraïne. Het gaat om mensen die nu al op Noord-Beveland verblijven, maar veelal nog bij particulieren. Ze worden binnenkort aangeschreven met het verzoek de Vliethoeve te komen bezichtigen. Het is de bedoeling dat de opvang in de voormalige jeugdinstelling er voor maximaal drie jaar komt. Hij komt onder regie van de gemeente te staan.