Lekkage bij Dow zorgt voor geuroverlast in omgeving

Vanwege een lekkage bij Dow Chemical in Terneuzen is het Industriepark vanmiddag tijdelijk gesloten geweest. Naar aanleiding van het lek is korte tijd sprake geweest van geuroverlast in de omgeving van de fabriek.

Er werden metingen uitgevoerd op en rond het terrein. Rond 17.30 uur kwam het bericht naar buiten dat de de lekkage gestopt was en de hulpdiensten de situatie onder controle hadden. Hoe het lek heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

