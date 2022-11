Hof: 8 jaar cel voor betrokkenheid bij roofmoord Rilland

Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdag de 34-jarige A.Ç. uit Bergen op Zoom veroordeeld tot acht jaar cel voor betrokkenheid bij de roofmoord, die Rillander Kees van Schaik in 2017 het leven kostte.

De 65-jarige Van Schaik had een hennepkwekerij op zolder en Ç. was daarvan op de hoogte. Op zondag 19 maart 2017 werd de Zeeuw door vier Bulgaren (drie mannen, één vrouw) overmeesterd en voor dood achtergelaten. Pas de volgende dag werd Van Schaik in zijn woning aan de Hontestraat gevonden.

Volgens het hof had Ç. de Bulgaarse vrouw benaderd voor de klus in ruil voor geld. Zij zou vervolgens de drie andere mannen hebben benaderd. Het Bulgaarse viertal werd veroordeeld voor moord op Van Schaik en zit jarenlange celstraffen uit.

A. Ç. werd in oktober 2021 door de rechtbank in Middelburg veroordeeld voor diefstal met geweld en niet voor moord. Tegen die straf ging de Brabander in beroep en hoorde hij de advocaat-generaal in Den Bosch twee weken geleden zes jaar celstraf eisen.

Het hof deed daar woensdag twee jaar bovenop vanwege het toegepaste geweld, Van Schaiks dood en het feit dat hij in zijn eigen huis werd overvallen. Zonder toedoen van initiator Ç. was het volgens het hof nooit zover gekomen, aldus het hof. 'Hij was de kwade genius. De verdachte heeft de hennep uit de woning van het slachtoffer willen wegnemen maar wilde daar zijn eigen handen niet aan vuil maken.'

Van de acht jaar cel die Ç. opgelegd kreeg, gaat het voorarrest af.