Twee aanhoudingen voor steekpartij in Vlissingen

Het steekincident vond plaats op zaterdagochtend om 5 uur , op de hoek van de Nieuwendijk en de Sarazijnstraat. Op dat moment ging café De Vrienden van Vlissingen sluiten. Het slachtoffer was op stap geweest met een aantal anderen, onder wie zijn schoonvader Simon. "Wij waren naar de auto gelopen en toen gebeurde het achter ons. Alles ging heel snel. We hebben niks gemerkt van een ruzie", zei Simon na de steekpartij.

Café-eigenaar Jhermain Engelbregt vertelde dat er voor het steken mogelijk onenigheid was tussen leeftijdsgenoten. "Ik heb in 25 jaar heel wat meegemaakt, maar niet zoiets heftigs als dit."

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Het 27-jarige slachtoffer werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Van de Sarazijnstraat was tot achter een container voor het MuZeeum, ongeveer 20 meter verderop, een bloedspoor te zien.