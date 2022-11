Grote controle politie en Belastingdienst op Walcheren: 85 voertuigen niet in orde

Tijdens de controle werden door de politie bijna 30 bekeuringen uitgeschreven. Onder meer voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, het rijden in een onverzekerd voertuig, het vervoeren van kinderen zonder zitje, het rijden zonder gordel en bellen tijdens het rijden. Eén bestuurder kreeg een rijverbod na een positieve speekseltest. Ook werd een mes en een geringe hoeveelheid hennep in beslag genomen. Drie brommerrijders werden bekeurd vanwege een te hoge snelheid.

De Belastingdienst legde een groot bedrag aan boetes en naheffingen op, onder andere voor een openstaande belastingschuld, rijden met handelaarskenteken en het rijden met buitenlands kenteken. De Douane controleerde of over bepaalde goederen die in voertuigen werden aangetroffen accijnzen waren betaald. Ook werd bij een aantal voertuigen een monster van diesel genomen om te onderzoeken of er gebruik werd gemaakt van rode diesel, wat niet is toegestaan.