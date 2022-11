Fietsen mag weer in de Gravenstraat

Fietsen is komend jaar weer toegestaan in de Gravenstraat in Middelburg. Op korte termijn worden de verbodsborden weggehaald.

Het gaat om een proef in het gedeelte tussen de Zusterstraat en de Markt. De gemeente Middelburg wil bekijken of het niet te gevaarlijk wordt voor voetgangers als mensen ook weer door de Gravenstraat van en naar de Markt mogen fietsen. Fietsers houden zich nu toch al massaal niet aan het fietsverbod. De gemeente verwacht dat het verbod juist voor onduidelijkheid zorgt en dat het dus duidelijker en veiliger wordt als het wordt opgeheven. Als voetgangers weten dat er gefietst mag worden, zullen ze daar ook beter op letten. Tegelijkertijd wordt de Markt beter en sneller bereikbaar. Dat stimuleert het gebruik van de fiets, waardoor er ook minder auto's naar de binnenstad komen. De gemeente wil niet alleen een fietsvriendelijke maar ook een autoluwe binnenstad realiseren. De proef duurt maximaal een jaar. Begin volgend jaar wordt een eerste evaluatie gedaan om te kijken hoe de nieuwe verkeerssituatie bevalt en of er extra aanpassingen nodig zijn. Zeeland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland Blijf met meldingen op de hoogte

