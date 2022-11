Twee lichamen gevonden bij Schelde-Rijnkanaal bij Rilland

De lichamen werden zondagavond tussen 20.00 uur en 20.30 uur gevonden in de buurt van de Bathsebrug. Dat gebeurde nadat de politie een melding kreeg over een lege auto die op de brug stond. De lichamen lagen aan de oever van het Schelde-Rijnkanaal en zijn door de politie uit het water gehaald.

Ter plaatse sporenonderzoek gedaan door medewerkers van de afdeling forensische opsporing. De weg was daardoor urenlang afgesloten voor verkeer. Rond 00.15 uur werd de weg vrij gegeven. "Later vandaag zullen we uitsluitsel geven over het onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie.