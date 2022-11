Kritiek op nieuwe tegenvaller waterschap valt verkeerd

De Partij voor Zeeland is de aanhoudende reeks financiële tegenvallers bij waterschap Scheldestromen beu. Chris Koopman uitte afgelopen week felle kritiek op dagelijks bestuurder Gert van Kralingen.

De aanleiding was de ingrijpende renovatie van de rioolwaterzuivering bij Retranchement. Wat ooit bedacht was als een klusje van 3 miljoen euro, is uitgegroeid tot een project van inmiddels 13,4 miljoen euro. De hoofdoorzaak zijn de sterk gestegen kosten van materialen, zeker na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Koopman (Partij voor Zeeland) wees erop dat er 'al diverse malen tegenvallers zijn geweest in dit project' en vroeg zich af of er nog meer komen. Volgens hem zit Van Kralingen, als verantwoordelijke bij het waterschap, te zeer 'op de stoel van de aannemer'.

'Alles bleef zoals het was'

Ook bij andere projecten van het waterschap is regelmatig sprake van overschrijdingen en tegenvallers. Koopman zei niet te begrijpen hoe dat mogelijk is en waarom het niet verbetert. "Ik heb echt de indruk dat er sprake is van een bekend gezegde: ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was."

Van Kralingen reageerde verontwaardigd. "Het is redelijk tendentieus om het dagelijks bestuur hiervan te beschuldigen. Dat is niet van het niveau van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen."

In het geval van de zuivering bij Retranchement is er sprake van overmacht, aldus Van Kralingen. Er is weliswaar een offerte getekend. "Maar de offerte is de werkelijkheid van drie jaar geleden. Op dit moment staan complete productieprocessen stil. Als waterschap kunnen we geen ijzer met handen breken."