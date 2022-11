Drie jaar cel voor opblazen auto Zeeuwse agent: ‘Aanval op de rechtsstaat’

De rechtbank heeft de 26-jarige A.B. uit Middelburg vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel voor het opblazen van de privéauto van een Zeeuwse agent. Medeverdachte L.J (22) werd vrijgesproken.

Tegen beide mannen had het Openbaar Ministerie twee weken geleden twee jaar cel geëist.

"Deze grove en intimiderende daad was bedoeld om angst aan te jagen en het politiewerk moeilijk te maken", zei de rechter vanmiddag over de aanslag op de agent. "Daarmee is deze daad een aanval op de politie, een aanval op de rechtsstaat."

De explosie vond plaats in 2020 in de Vlissingse woonwijk Westerzicht. De politieman en zijn gezin lagen te slapen toen hun auto voor het huis met een harde knal vernield werd. Een dochter van de agent sliep in de kamer aan de voorkant van de woning, waar het voertuig geparkeerd stond. Ook de carport raakte beschadigd. Uit onderzoek bleek dat extreem zwaar knalvuurwerk, type Cobra 8, was gebruikt. De Cobra 8 bevat 100 gram flashkruit en is in Nederland verboden.

Gerichte actie

Voor de politie was meteen duidelijk dat er sprake was van een gerichte actie tegen hun collega, die als wijkagent gespecialiseerd was in ondermijnende criminaliteit. In die functie was hij veel betrokken bij aanhoudingen, doorzoekingen en inbeslagnames. Het onderzoek richtte zich daarom op personen in het criminele milieu.

Op basis van onderschepte Encrochatberichten kwamen vier personen in beeld, die over de aanslag hadden gepraat. Ook kwam er een tip binnen via Meld Misdaad Anoniem. Van de vier bleven - wegens gebrek aan overtuigend bewijs - uiteindelijk alleen J. en B. over.

'Ondermijning in de zuiverste vorm'

De officier van justitie noemde de aanslag 'ondermijning in de zuiverste vorm' en zei dat die gepleegd werd omdat de verdachten 'last hadden van het goede werk van de agent'. "Hij wist criminele processen te verstoren en daarom moest hij worden afgeschrikt", aldus de officier.

De rechtbank vond te weinig wettig en overtuigend bewijs tegen J. om hem voor de aanslag een straf op te leggen. Dat hij rond het tijdstip van de explosie in Vlissingen met A.B. te zien was op camerabeelden van een tankstation, was niet genoeg. A.B beschikte volgens de rechter over daderkennis. Dat viel op te maken uit de onderschepte chatberichten. "Onder de naam 'Dikke Oen' werkte hij nauw samen met 'Royal R. Maroc", zei de rechter, die B. veroordeelde voor medeplegen van de aanslag. B. moet ook een schadevergoeding van 2500 euro betalen aan de agent.

De vrijgesproken L.J. zit op dit moment vast, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij die Goesenaar Onur Baglan begin dit jaar het leven kostte. J. werd vandaag wél veroordeeld voor het bezit van een taser en een hoeveelheid MDMA. Daarvoor kreeg hij een boete van 1500 euro.

De agent is inmiddels verhuisd en binnen de politie overgeplaatst.